​Чалханоглу идёт по стопам Маттеуса

В Италии прошли матчи 34-го тура Серии А, миланский «Интер» забил два безответных мяча «Торино» - и оба на свой счёт записал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. В результате у Хакана сейчас уже тринадцать забитых мячей - и последним полузащитником «Интера» в Серии А, который забивал больше него за сезон, был Лотар Маттеус, и было это в сезоне 1990/1991. Тогда Лотар забил 16 голов.

Напомним, что «Интер» уже выиграл досрочно чемпионский титул, в оставшихся четырёх турах итальянского чемпионата Серии А клубу предстоят матчи с «Сассуоло», «Фрозиноне», «Лацио» и «Вероной».