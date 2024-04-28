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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу идёт по стопам Маттеуса

28 Апреля 2024 • 23:38 Комментировать
Интер Милан
2:0
Торино

В Италии прошли матчи 34-го тура Серии А, миланский «Интер» забил два безответных мяча «Торино» -  и оба на свой счёт записал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. В результате у Хакана сейчас уже тринадцать забитых мячей - и последним полузащитником «Интера» в Серии А, который забивал больше него за сезон, был Лотар Маттеус, и было это в сезоне 1990/1991. Тогда Лотар забил 16 голов.

Напомним, что «Интер» уже выиграл досрочно чемпионский титул, в оставшихся четырёх турах итальянского чемпионата Серии А клубу предстоят матчи с «Сассуоло», «Фрозиноне», «Лацио» и «Вероной».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лотар Маттеус Хакан Чалханоглу ещё теги

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