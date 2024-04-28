​Тотти: «Надеюсь, что де Росси задержится в «Роме» надолго»

Легендарный Франческо Тотти одобряет работу Даниэле де Росси у руля «Ромы», бывший футболист клуба возглавил его после отставки Жозе Моуринью и с тех пор «Рома» практически не ведает поражений, резко исправив своё положение в турнирах, в которых она участвует, в том числе и в Лиге Европы. Тотти надеется, что де Росси будет работать с клубом и в будущем:

- Надеюсь. что де Росси останется в «Роме» надолго, потому что он заслуживает этого, и потому что у него всё хорошо получается, - цитирует слова Тотти forzaroma.info.

Сам Франческо Тотти закончил свою игровую карьеру в 2017 году.