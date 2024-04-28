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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам забил свой первый гол в сезоне: «Я давно мечтал об этом»

28 Апреля 2024 • 23:19 Комментировать
Наполи
2:2
Рома

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отпраздновал свой первый гол после тяжёлой травмы.

Англичанин выбыл из-за разрыва крестообразной связки в конце прошлого сезона, а вернулся на поле только в начале апреля. В воскресенье форвард вышел на замену в поединке Серии А против «Наполи», поразив ворота на 88-й минуте и принеся своей команде ничью (2:2). Для Абрахама это первый забитый мяч в нынешней кампании.

«Я мечтал об этом с самого начала сезона. У меня была тяжёлая травма, и мне требовалось подготовить себя физически и морально. Это важный момент для меня. Я отпраздную гол с одноклубниками и семьёй, а затем буду готовиться к следующему матчу.

Играть с «Наполи» на выезде всегда непросто – в прошлом году эта команда выиграла скудетто. К счастью, я оказался в нужное время в нужном месте», – сказал в интервью DAZN Абрахам.

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