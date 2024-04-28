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Чемпионат Италии. Серия А

Конте считает, что сможет добиться успеха с «Наполи»

28 Апреля 2024 • 22:59 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
06.05 21:45

«Наполи» приближается к назначению Антонио Конте на должность главного тренера.

На днях итальянские СМИ сообщили об устной договорённости между неаполитанцами и 54-летним наставником. По обновлённым сведениям Даниэле Лонго, Конте убеждён, что сможет добиться успеха в нынешнем «Наполи», особенно если клуб проделает грамотную работу на трансферном рынке. В настоящий момент рулевой ждёт официального предложения от Аурелио де Лаурентиса.

Предыдущим местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм», где итальянец трудился с ноября 2021 по март 2023 года. Ранее специалист возглавлял миланский «Интер», «Челси», сборную Италии и «Ювентус».

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