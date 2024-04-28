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Чемпионат Италии. Серия А

​Мерет: «Невнимательность стоила нам трёх очков»

28 Апреля 2024 • 22:33 Комментировать
Наполи
2:2
Рома

В итальянской Серии А проходят матчи 34-го тура, «Наполи» сумел переломить ход матча с «Ромой», несмотря на то, что пропустил первым. Но и удержать победу неаполитанцы не смогли, пропустив от Тэмми Абрахама после исполнения углового. Голкипер «Наполи» Алекс Мерет недоволен.

- Мы не были внимательны при исполнении углового. К сожалению, в этом году, даже если проводим хорошие матчи, не выигрываем. Нам надо постараться закончить чемпионат наилучшим образом. Не могу назвать сезон хорошим,  но с моей точки зрения сожалений мало, - цитирует слова Мерета calcionapoli1926.it.


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