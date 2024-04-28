​Де Росси: «Не тот матч, который мы хотели провести»

В итальянской Серии А проходят матчи 34-го тура, «Наполи» сумел переломить ход матча с «Ромой», несмотря на то, что пропустил первым. Тем не менее, «Рома» в итоге счёт сравняла, но её наставник Даниэле де Росси считает, что его команда выступила достаточно средне.

- Это не тот матч, который мы хотели провести, несмотря на ничью в Неаполе. Мы не играли достаточно чисто с точки зрения обращения с мячом. Слишком быстро теряли мячи. Нам надо поскорее восстанавливаться, в четверг нас ждёт другой важнейший матч, - цитирует слова де Росси forzaroma.it.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году.