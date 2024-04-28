Топ-клуб Серии А заинтересован в аренде Гюлера у «Реала»

Полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера хотели бы арендовать многие клубы.

Среди претендентов на 19-летнюю восходящую звезду фигурировал «Наполи», сообщает Madrid Xtra со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо. Турецкий футболист редко выходит в стартовом составе «сливочных», однако рулевой Карло Анчелотти неоднократно заявлял, что атакующий хавбек не уйдёт в аренду в новом сезоне.

Арда Гюлер провёл восемь поединков за мадридский «Реал» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча. Летом прошлого года «королевский клуб» купил игрока у турецкого «Фенербахче» за 20 млн евро.