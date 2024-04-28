​Кальцона: «Разочарован, мы должны были победить»

В итальянской Серии А проходят матчи 34-го тура, «Наполи» сумел переломить ход матча с «Ромой», несмотря на то, что пропустил первым, но удержать победу подопечные Франческо Кальцоны не сумели. Наставник прошлогодних чемпионов Италии подтвердил, что результат его не порадовал:

- Мы заслуживали победу. Мы сыграли качественно, порядочно, заслуживали все три очка. Уверен, что если будем играть так и дальше, то будем побеждать. У нас качественные игроки, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» предстоит сыграть с «Удинезе».