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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» чудом ушла от поражения в матче с «Наполи»

28 Апреля 2024 • 20:57 Комментировать (1)
Наполи
2:2
Рома
окончен

В 34-м туре чемпионата Италии «Наполи» постоянно обстреливал ворота «Ромы». Джованни ди Лоренцо создал первый момент в матче, голкипер парировал ногой. Выстрел Виктора Осимхена с острого угла ждала та же участь. Андре-Франк Замбо-Ангисса оказался сам перед воротами, пробросил мяч в сторону и не попал в створ. Хвича Кварацхелия с линии штрафной бил под планку, но и здесь вратарь на высоте.

Во втором тайме гости заработали пенальти, досталось Сердару Азмуну. Пауло Дибала открыл счет ударом в левый нижний угол, вратарь не достал. Вскоре Матиас Оливера отобрал мяч у чужой штрафной и нанес удар, рикошет от защитника помешал голкиперу выручить - 1:1. Осимхен оказался один на один с голкипером, удар, и от руки вратаря мяч упал на сетку сверху. В концовке Кварацхелия заработал пенальти, а Осимхен был точен, послав мяч в правую часть ворот - 2:1. Уже экс-чемпионы заслуживали победы, но на последней минуте пропустили от Тэмми Абрахама, который отлично сыграл после подачи с углового, - 2:2.

«Наполи» идет восьмым, соперник - пятый.

Протокол игры  
Наполи2:2Рома
  59'Дибала Пауло (0:1)
(1:1) Оливера Матиас64'  
(2:1) Осимхен Виктор84'  
  89'Абрахам Тэмми (2:2)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  75'Жуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк  80'Лоботка СтаниславКаюсте Йенс 70' (Нгонж Сириль ( 70') Политано Маттео 70' (Траоре Хамед ( 70'Эстигор Лео 88') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 86' (Распадори Джакомо ( 86')
Запасные: Руй МариуИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанМаццокки ПаскуалеДендонкер ЛеандерСимеоне Джованни
Свилар МилеКристенсен Расмус 86' (Бальданци Томмазо ( 86') Манчини ДжанлукаН'Дика ЭванСпинаццола ЛеонардоБове Эдоардо 69' (Абрахам Тэмми ( 69') Кристанте БрианПеллегрини ЛоренцоДибала ПаулоАзмун Сердар 69' (Саншеш Ренату ( 69') Эль-Шаарави Стефан 61' (Анхелиньо Хосе ( 61')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйЧелик ЗекиПагано РиккардоХёйсен ДинАуа УссемКошта Жоау
28 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи

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