«Рома» чудом ушла от поражения в матче с «Наполи»

В 34-м туре чемпионата Италии «Наполи» постоянно обстреливал ворота «Ромы». Джованни ди Лоренцо создал первый момент в матче, голкипер парировал ногой. Выстрел Виктора Осимхена с острого угла ждала та же участь. Андре-Франк Замбо-Ангисса оказался сам перед воротами, пробросил мяч в сторону и не попал в створ. Хвича Кварацхелия с линии штрафной бил под планку, но и здесь вратарь на высоте.

Во втором тайме гости заработали пенальти, досталось Сердару Азмуну. Пауло Дибала открыл счет ударом в левый нижний угол, вратарь не достал. Вскоре Матиас Оливера отобрал мяч у чужой штрафной и нанес удар, рикошет от защитника помешал голкиперу выручить - 1:1. Осимхен оказался один на один с голкипером, удар, и от руки вратаря мяч упал на сетку сверху. В концовке Кварацхелия заработал пенальти, а Осимхен был точен, послав мяч в правую часть ворот - 2:1. Уже экс-чемпионы заслуживали победы, но на последней минуте пропустили от Тэмми Абрахама, который отлично сыграл после подачи с углового, - 2:2.

«Наполи» идет восьмым, соперник - пятый.