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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук помог «Аталанте» разобраться с «Эмполи»

28 Апреля 2024 • 20:56 Комментировать (1)
Аталанта
2:0
Эмполи
окончен

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сделала шаг к зоне Лиги чемпионов, обыграв «Эмполи». В первом тайме реальных моментов не было до последних минут, когда Эль Билал Туре был явно сбит в штрафной. Марио Пашалич поразил левый нижний угол, и голкипер не дотянулся. Алексей Миранчук перед уходом на перерыв бил метров с 12, и вратарь накрыл мяч. В начале второго тайма Адемола Лукман от центральной линии промчался к воротам, оставив позади опекуна, и стрельнул в ближний угол - 2:0. Он же эффектно создал себе момент и не попал в дальнюю часть ворот с левого угла штрафной. Исак Хин расстреливал ворота в упор - парировано. Миранчук наносил удар головой с линии вратарской, ему не мешали, но мяч направлен во вратаря. Виктор Коваленко едва не забил бывшей команде, замыкая прострел слева, - рядом с ближней штангой.

«Аталанта» - шестая, соперник делит четвертое место с конца.

Протокол игры  
Аталанта2:0Эмполи
(1:0) Пашалич Марио42'  
(2:0) Лукман Адемола51'  
Карнесекки МаркоДжимсити Берат 57' (Эдерсон Хонорато ( 57') Хин ИсакСкальвини Джорджио  82'Дзаппакоста ДавидеРуджери Маттео 58' (Хатебур Ханс ( 58') Пашалич МариоДе Рон Мартен 57' (Колашинац Сеад ( 57') Миранчук Алексей 73' (Копмейнерс Тëн ( 73') Лукман Адемола 84' (Де Кетеларе Шарль ( 84') Туре Эль Билал
Запасные: Баккер МитчелСкамакка ДжанлукаАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанКоми Пьетро
Каприле ЭлияБерешиньски БартошВалюкевич Себастьян 25' (Какаче Либерато ( 25') Луперто Себастьяно  24'Гьяси ЭммануэльПеццелла ДжузеппеГрасси Альберто 62' (Капуто Франческо ( 62') Мале Юссеф 75' (Канчельери Маттео ( 75') Фаццини Якопо 62' (Марин Рэзван ( 62') Камбьяги НиколоНьянг М'Байе 62' (Коваленко Виктор ( 62'  78')
Запасные: Бастони СимонеСегетти ЯкопоШпенди СтивенГогличидзе СабаДестро МаттиаЖурковски ШимонПеризан Самуэле
28 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
28 Апреля 2024 в 21:02
Хорошая игра Миранчука, жаль, что забить Алексею не удается, очень рядом. Но он играет хорошо на команду.
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