Алексей Миранчук помог «Аталанте» разобраться с «Эмполи»

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сделала шаг к зоне Лиги чемпионов, обыграв «Эмполи». В первом тайме реальных моментов не было до последних минут, когда Эль Билал Туре был явно сбит в штрафной. Марио Пашалич поразил левый нижний угол, и голкипер не дотянулся. Алексей Миранчук перед уходом на перерыв бил метров с 12, и вратарь накрыл мяч. В начале второго тайма Адемола Лукман от центральной линии промчался к воротам, оставив позади опекуна, и стрельнул в ближний угол - 2:0. Он же эффектно создал себе момент и не попал в дальнюю часть ворот с левого угла штрафной. Исак Хин расстреливал ворота в упор - парировано. Миранчук наносил удар головой с линии вратарской, ему не мешали, но мяч направлен во вратаря. Виктор Коваленко едва не забил бывшей команде, замыкая прострел слева, - рядом с ближней штангой.

«Аталанта» - шестая, соперник делит четвертое место с конца.