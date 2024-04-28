В Англии назвали три лучших качества Лопетеги

Хулен Лопетеги сможет добиться успеха в «Милане», благодаря трём своим главным качествам - профессионализм, конкурентоспособность и умение управлять командой. Такую точку зрения высказал спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи.

«У него не возникнет проблем, потому что он привык работать в топовых командах. Я убеждён, что Хулен - идеальный кандидат на пост главного тренера «Милана», - цитирует специалиста Football Italia.

По информации СМИ, нынешний наставник «россонери» Стефано Пиоли покинет команду по окончании сезона. Текущий сезон сложился для команды не совсем удачно - «Милан» вылетел из Кубка Италии и еврокубков, а в чемпионате проиграл борьбу за «скудетто» «Интеру», причём позволил конкуренту оформить титул по результатам дерби.