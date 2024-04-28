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Чемпионат Италии. Серия А

В Англии назвали три лучших качества Лопетеги

28 Апреля 2024 • 18:48 Комментировать
Милан
...
Дженоа
05.05 19:00

Хулен Лопетеги сможет добиться успеха в «Милане», благодаря трём своим главным качествам - профессионализм, конкурентоспособность и умение управлять командой. Такую точку зрения высказал спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи.

«У него не возникнет проблем, потому что он привык работать в топовых командах. Я убеждён, что Хулен - идеальный кандидат на пост главного тренера «Милана», - цитирует специалиста Football Italia.

По информации СМИ, нынешний наставник «россонери» Стефано Пиоли покинет команду по окончании сезона. Текущий сезон сложился для команды не совсем удачно - «Милан» вылетел из Кубка Италии и еврокубков, а в чемпионате проиграл борьбу за «скудетто» «Интеру», причём позволил конкуренту оформить титул по результатам дерби.

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Милан Стефано Пиоли Хулен Лопетеги ещё теги

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МИЛАН ДЖЕНОА
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