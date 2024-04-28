Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Эмполи»

В воскресенье вечером «Аталанта» будет проводить домашний матч чемпионата Италии против «Эмполи». Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини включил в стартовый состав российского полузащитника Алексея Миранчука.

В сезоне 2023/2024 Миранчук провёл 33 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.

Матч «Аталанта» - «Эмполи» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.