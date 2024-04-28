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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Эмполи»

28 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
Аталанта
...
Эмполи
1 1.45 X 4.70 2 7.30
Через 0 ч. 37 мин.

В воскресенье вечером «Аталанта» будет проводить домашний матч чемпионата Италии против «Эмполи». Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини включил в стартовый состав российского полузащитника Алексея Миранчука.

В сезоне 2023/2024 Миранчук провёл 33 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.

Матч «Аталанта» - «Эмполи» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.  

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА ЭМПОЛИ
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