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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен и Кварацхелия — в основе «Наполи» на матч с «Ромой»

28 Апреля 2024 • 18:07 Комментировать
Наполи
...
Рома
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Через 0 ч. 37 мин.

Сегодня, 28 апреля, «Наполи» примет на своём поле «Рому» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба неаполитанцев поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан, Оливейра, Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Встреча итальянской Серии А между «Наполи» и «Ромой» должна будет стартовать 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую организует спортивный портал LiveResult.

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