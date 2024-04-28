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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Удинезе»

28 Апреля 2024 • 18:04 Комментировать
Болонья
1:1
Удинезе
окончен

В воскресенье «Болонья» могла догнать «Ювентус» в случае победы над аутсайдерами из «Удинезе». Первый тайм был почти без опасных моментов, но на 45-й минуте Мартин Пайеро забил хозяевам «в раздевалку». Задача фаворита осложнилась на 64-й минуте с удалением Сэма Бёкема. «Болонье» на помощь пришел штрафной удар, Алексис Салемакерс закрутил мяч в цель - 1:1. Перед финальным свистком Кинан Дэвис сотряс штангу.

В итоге ничья, «Болонья» остается четвертой, а противник - третьим с конца.

Протокол игры  
Болонья1:1Удинезе
  45'Пайеро Мартин (0:1)
(1:1) Салемакерс Алексис78'  
Скорупски ЛукашПош Штефан 68' (Корацца Томмазо ( 68') Бёкема Сэм  55'  64'Лукуми ДжонКристиансен ВикторФройлер РемоНдой Дан 88' (Ликояннис Хараламбос ( 88') Эль-Аззузи Уссама 46' (Орсолини Риккардо ( 46') Эбишер МишельСалемакерс АлексисЗиркзее Джошуа  75' 88' (Фаббьян Джованни ( 88')
Запасные: Урбаньски КацперБаньолини НиколаКастро СантьягоКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаКалафьори РикардоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Окойе Мадука  50'Перес Неуэн  68'Бийол ЯкаКристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли  42' 60' (Феррейра Жоау ( 60'  90') Камара Хассан 87' (Земура Джордан ( 87') Уолас СоузаПайеро Мартин  82' 87' (Бреннер ( 87') Самарджич ЛазарПерейра Роберто 68' (Саррага Ойер ( 68') Лукка Лоренцо  53' 68' (Дэвис Кинан ( 68'  89')
Запасные: Кабаселе КристианПаделли ДаниэлеСаксесс ИсаакТиквич АнтониоМоска ФедерикоЭбоселе Фести
28 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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