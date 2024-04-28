«Болонья» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Удинезе»

В воскресенье «Болонья» могла догнать «Ювентус» в случае победы над аутсайдерами из «Удинезе». Первый тайм был почти без опасных моментов, но на 45-й минуте Мартин Пайеро забил хозяевам «в раздевалку». Задача фаворита осложнилась на 64-й минуте с удалением Сэма Бёкема. «Болонье» на помощь пришел штрафной удар, Алексис Салемакерс закрутил мяч в цель - 1:1. Перед финальным свистком Кинан Дэвис сотряс штангу.

В итоге ничья, «Болонья» остается четвертой, а противник - третьим с конца.