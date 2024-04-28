«Болонья» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Удинезе»

В воскресенье «Болонья» могла догнать «Ювентус» в случае победы над аутсайдерами из «Удинезе». Первый тайм был почти без опасных моментов, но на 45-й минуте Мартин Пайеро забил хозяевам «в раздевалку». Задача фаворита осложнилась на 64-й минуте с удалением Сэма Бёкема. «Болонье» на помощь пришел штрафной удар, Алексис Салемакерс закрутил мяч в цель - 1:1. Перед финальным свистком Кинан Дэвис сотряс штангу.
В итоге ничья, «Болонья» остается четвертой, а противник - третьим с конца.
Протокол игры
|45'Пайеро Мартин (0:1)
|(1:1) Салемакерс Алексис78'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан68' (Корацца Томмазо (68') •Бёкема Сэм 55'• 64'Лукуми Джон•Кристиансен Виктор•Фройлер Ремо•Ндой Дан88' (Ликояннис Хараламбос (88') •Эль-Аззузи Уссама46' (Орсолини Риккардо (46') •Эбишер Мишель•Салемакерс Алексис•Зиркзее Джошуа 75'88' (Фаббьян Джованни (88')
Окойе Мадука• 50'Перес Неуэн• 68'Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли 42'60' (Феррейра Жоау (60') • 90'Камара Хассан87' (Земура Джордан (87') •Уолас Соуза•Пайеро Мартин 82'87' (Бреннер (87') •Самарджич Лазар•Перейра Роберто68' (Саррага Ойер (68') •Лукка Лоренцо 53'68' (Дэвис Кинан (68') 89'
28 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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