«Интер» спокойно переиграл «Торино»

В статусе чемпиона Италии «Интер» играл дома против «Торино» и имел ощутимый перевес над соперником, но только во втором тайме. До перерыва запомнились только удары Дувана Сапаты. Сначала голкипер парировал угрозу, а вскоре форвард минимально промахнулся.

Сразу после перерыва Адриен Тамез удален за фол последней надежды на Генрихе Мхитаряне. Лаутаро Мартинес и Мхитарян переводили мяч у линии штрафной, а Хакан Чалханоглу стрельнул в дальний угол и открыл счет. В следующей атаке Маркус Тюрам получил по ногам в штрафной - пенальти. Чалханоглу с точки попал в левый угол ворот, кипер не угадал - 2:0.

«Интер» уже на 19 очков оторвался от второго места, соперник - 10-й.