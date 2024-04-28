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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» спокойно переиграл «Торино»

28 Апреля 2024 • 15:28 Комментировать
Интер Милан
2:0
Торино

В статусе чемпиона Италии «Интер» играл дома против «Торино» и имел ощутимый перевес над соперником, но только во втором тайме. До перерыва запомнились только удары Дувана Сапаты. Сначала голкипер парировал угрозу, а вскоре форвард минимально промахнулся.

Сразу после перерыва Адриен Тамез удален за фол последней надежды на Генрихе Мхитаряне. Лаутаро Мартинес и Мхитарян переводили мяч у линии штрафной, а Хакан Чалханоглу стрельнул в дальний угол и открыл счет. В следующей атаке Маркус Тюрам получил по ногам в штрафной - пенальти. Чалханоглу с точки попал в левый угол ворот, кипер не угадал - 2:0.

«Интер» уже на 19 очков оторвался от второго места, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Интер Милан2:0Торино
(1:0) Чалханоглу Хакан56'  
(2:0) Чалханоглу Хакан60'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони Алессандро 71' (Бушанан Тажон ( 71') Дармиан МаттеоБарелла Николо 72' (Арнаутович Марко ( 72') Чалханоглу Хакан 63' (Санчес Алексис ( 63') Мхитарян Генрих 63' (Аслани Кристьян ( 63') Аугусто КарлосТюрам Маркус 63' (Фраттези Давиде ( 63') Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеАчерби ФранческоКлассен ДэвиДимарко Федерико
Милинкович-Савич ВаняБелланова РаульБуонджорно АлессандроЛовато МаттеоРодригес Рикардо 72' (Масина Адам ( 72') Тамез Адриен  49'Риччи СамуэлеИлич ИванВлашич НиколаЛазаро Валентино 63' (Войвода Мергим ( 63') Сапата Дуван 63' (Санабрия Антонио ( 63')
Запасные: Савва ЗаннетосОкереке ДавидДеллавалле АлессандроДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроСильва ХонатанПопа МихайКабич Урош
28 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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