«Интер» спокойно переиграл «Торино»

В статусе чемпиона Италии «Интер» играл дома против «Торино» и имел ощутимый перевес над соперником, но только во втором тайме. До перерыва запомнились только удары Дувана Сапаты. Сначала голкипер парировал угрозу, а вскоре форвард минимально промахнулся.
Сразу после перерыва Адриен Тамез удален за фол последней надежды на Генрихе Мхитаряне. Лаутаро Мартинес и Мхитарян переводили мяч у линии штрафной, а Хакан Чалханоглу стрельнул в дальний угол и открыл счет. В следующей атаке Маркус Тюрам получил по ногам в штрафной - пенальти. Чалханоглу с точки попал в левый угол ворот, кипер не угадал - 2:0.
«Интер» уже на 19 очков оторвался от второго места, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Чалханоглу Хакан56'
|(2:0) Чалханоглу Хакан60'
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро71' (Бушанан Тажон (71') •Дармиан Маттео•Барелла Николо72' (Арнаутович Марко (72') •Чалханоглу Хакан63' (Санчес Алексис (63') •Мхитарян Генрих63' (Аслани Кристьян (63') •Аугусто Карлос•Тюрам Маркус63' (Фраттези Давиде (63') •Мартинес Лаутаро
Милинкович-Савич Ваня•Белланова Рауль•Буонджорно Алессандро•Ловато Маттео•Родригес Рикардо72' (Масина Адам (72') •Тамез Адриен• 49'Риччи Самуэле•Илич Иван•Влашич Никола•Лазаро Валентино63' (Войвода Мергим (63') •Сапата Дуван63' (Санабрия Антонио (63')
28 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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