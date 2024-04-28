Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мотта покинет «Болонью» — назван будущий клуб тренера слухи

28 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать
Рома
...
Ювентус
05.05 21:45

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта покинет клуб по окончании текущего сезона.

Как утверждает журналист Николо Скира, 41-летний Мотта принял предложение возглавить «Ювентус» предстоящим летом. По данным источника, контракт тренера с туринцами будет рассчитан до 2026 года с возможностью продление на один год.

На данный момент «Болонья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка. «Ювентус» идет на третьей позиции, имея в своей копилке 65 зачетных баллов.

28 апреля «Болонья» примет на своем поле «Удинезе» в 34-м туре Серии А. Начало поединка запланировано на 16:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Тьяго Мотта ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОМА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
73 мин
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
2
0
1.55 4.20 7.00
Видео
28.04.24 в 16:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1.57 3.90 5.60
Видео
28.04.24 в 19:00
Наполи Наполи
Рома Рома
0.00 0.00 0.00
Видео
28.04.24 в 19:00
Аталанта Аталанта
Эмполи Эмполи
1.46 4.40 6.40
Видео
28.04.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
1.66 4.00 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
14:14 · Италия. Серия А
Мотта покинет «Болонью» — назван будущий клуб тренера слухи
13:00 · Италия. Серия А
«Интер» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
10:52 · Италия. Серия А
​Агент Леау встретился с руководством «ПСЖ»
10:47 · Италия. Серия А
Игор Тудор выиграл три стартовых домашних матча с «Лацио» - такого не было с 2005 года
10:10 · Италия. Серия А
​Капелло: «Будущий тренер «Милана» первым делом должен понять, где он работает»
09:45 · Италия. Серия А
В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом
09:42 · Италия. Серия А
​Капелло: «Мотта поднял ценность всех игроков «Болоньи»
00:02 · Германия. Бундеслига
Азмун может на постоянной основе остаться в «Роме» слухи
27 Апреля
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» по делу переиграл «Верону», хотя забил только один гол
22:27 · Италия. Серия А
Пиоли: «У «Милана» сейчас непростой период»
20:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» с «Миланом» так и не открыли счёт 1
19:42 · Италия. Серия А
«Милан» потерял вратаря перед стартовым свистком в матче с «Ювентусом»
18:58 · Италия. Серия А
«Болонья» надеется сохранить Мотту на тренерском мостике
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» выступают против назначения Лопетеги
Все новости
Рекомендуем