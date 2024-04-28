Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта покинет клуб по окончании текущего сезона.

Как утверждает журналист Николо Скира, 41-летний Мотта принял предложение возглавить «Ювентус» предстоящим летом. По данным источника, контракт тренера с туринцами будет рассчитан до 2026 года с возможностью продление на один год.

На данный момент «Болонья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка. «Ювентус» идет на третьей позиции, имея в своей копилке 65 зачетных баллов.

28 апреля «Болонья» примет на своем поле «Удинезе» в 34-м туре Серии А. Начало поединка запланировано на 16:00 по мск.