​Агент Леау встретился с руководством «ПСЖ»

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» и теперь команде нужна замена. В этом смысле активно ведёт себя известный португальский агент Жорже Мендеш, который прибыл в Париж для того, чтобы представить там своих клиентов руководству «ПСЖ».

Речь идёт, прежде всего, о фигурах Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» и Рафаэла Леау, который не так давно продлил контракт с «Миланом». В его соглашении прописана сумма в 175 миллионов евро в качестве выкупа, но она, скорее всего, не отпугнёт парижан.

Напомним, что Рафаэл Леау в недавнем прошлом уже выступал во Франции, он провёл сезон в «Лилле» - 2018/2019.