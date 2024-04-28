Игор Тудор выиграл три стартовых домашних матча с «Лацио» - такого не было с 2005 года

В итальянском чемпионате прошли матчи 34-го тура Серии А, римский «Лацио» принимал дома «Верону» и сумел победить с минимальным счётом. Для нового наставника «Лацио» Игора Тудора это был третий домашний матч кряду в Серии А, в котором он добился победы после назначения на эту должность.

Такого с римским клубом не было с 2005 года, когда его возглавил Делио России, который также выиграл три домашних матча кряду с август по октябрь 2005 года.

В следующем туре Серии А «Лацио» предстоит сыграть на выезде с «Монцей», сейчас римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.