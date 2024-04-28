​Капелло: «Будущий тренер «Милана» первым делом должен понять, где он работает»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло предвкушает появление нового тренера в клубе. Он считает, что достойной заменой для Стефано Пиоли может стать другой итальянский специалист, Тьяго Мотта. Капелло поведал, что, по его мнению, должен понять и осмыслить в первую очередь потенциальный наставник клуба.

- Он, прежде всего, должен понимать, где работает. У каждого футбольного чемпионата есть свои неписаные правила. В Испании играют по наследству Гвардиолы, в Англии сражаются и бегут даже при счёте 0:3, во Франции всё диктует физика. Любой тренер должен адаптировать свой стиль к этим особенностям, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.