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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Будущий тренер «Милана» первым делом должен понять, где он работает»

28 Апреля 2024 • 10:10 Комментировать

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло предвкушает появление нового тренера в клубе. Он считает, что достойной заменой для Стефано Пиоли может стать другой итальянский специалист, Тьяго Мотта. Капелло поведал, что, по его мнению, должен понять и осмыслить в первую очередь потенциальный наставник клуба.

- Он, прежде всего, должен понимать, где работает. У каждого футбольного чемпионата есть свои неписаные правила. В Испании играют по наследству Гвардиолы, в Англии сражаются и бегут даже при счёте 0:3, во Франции всё диктует физика. Любой тренер должен адаптировать свой стиль к этим особенностям, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло
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