В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о будущем нападающего команды Рафаэла Леау.

Напомним, действующий контракт Леау с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 90 миллионов евро.

«Рафа Леау останется в команде. Он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь», — цитирует Фурлани журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Леау провёл за «Милан» 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Цвета «россонери» вингер защищает с 2019 года, ранее он выступал за «Спортинг» и «Лилль».