Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом

28 Апреля 2024 • 09:45 Комментировать
Милан
...
Дженоа
05.05 19:00

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о будущем нападающего команды Рафаэла Леау.

Напомним, действующий контракт Леау с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 90 миллионов евро.

«Рафа Леау останется в команде. Он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь», — цитирует Фурлани журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Леау провёл за «Милан» 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Цвета «россонери» вингер защищает с 2019 года, ранее он выступал за «Спортинг» и «Лилль».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Джорджо Фурлани ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
1.55 4.20 7.00
Видео
28.04.24 в 16:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1.57 3.90 5.60
Видео
28.04.24 в 19:00
Наполи Наполи
Рома Рома
0.00 0.00 0.00
Видео
28.04.24 в 19:00
Аталанта Аталанта
Эмполи Эмполи
1.46 4.40 6.40
Видео
28.04.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
1.66 4.00 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
10:52 · Италия. Серия А
​Агент Леау встретился с руководством «ПСЖ»
10:47 · Италия. Серия А
Игор Тудор выиграл три стартовых домашних матча с «Лацио» - такого не было с 2005 года
10:10 · Италия. Серия А
​Капелло: «Будущий тренер «Милана» первым делом должен понять, где он работает»
09:45 · Италия. Серия А
В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом
09:42 · Италия. Серия А
​Капелло: «Мотта поднял ценность всех игроков «Болоньи»
00:02 · Германия. Бундеслига
Азмун может на постоянной основе остаться в «Роме» слухи
27 Апреля
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» по делу переиграл «Верону», хотя забил только один гол
22:27 · Италия. Серия А
Пиоли: «У «Милана» сейчас непростой период»
20:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» с «Миланом» так и не открыли счёт 1
19:42 · Италия. Серия А
«Милан» потерял вратаря перед стартовым свистком в матче с «Ювентусом»
18:58 · Италия. Серия А
«Болонья» надеется сохранить Мотту на тренерском мостике
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» выступают против назначения Лопетеги
18:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» объявили составы на очный матч
18:02 · Италия. Серия А
«Лечче» не смог обыграть «Монцу», пропустив перед финальным свистком
Все новости
Рекомендуем