​Капелло: «Мотта поднял ценность всех игроков «Болоньи»

Как мы уже сообщали, Фабио Капелло считает Тьяго Мотту достойным тренером для «Милана». Он восхищается тем, что сделал Мотта в качестве наставника «Болоньи». Особенно он выделил его работу с Марко Арнаутовичем, который сумел, таким образом, заработать приглашение от миланского «Интера», в котором уже стал чемпионом Италии в нынешнем сезоне:

- Он поднял ценность и класс всех своих игроков. От Арнаутовича он добился этого буквально войной. Его игроки чётко понимают, что они обязаны следовать требованиям тренера, ради блага команды, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

«Болонья» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.