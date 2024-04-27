Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» по делу переиграл «Верону», хотя забил только один гол

27 Апреля 2024 • 23:41 Комментировать
Лацио
1:0
Верона
окончен

В 34-м туре Серии А «Лацио» принимал «Верону» и имел ощутимый перевес во всех игровых компонентах. В середине первого тайма Луис Альберто вывел на убойную позицию Густава Исаксена, а тот промахнулся. Кароль Свидерски также не попал в створ, имея отличный момент.

После перерыва Луис Альберто стрельнул издали и едва не попал в рамку. Римляне еще сильнее начали давить, Педро сплоховал в завершающей стадии отличной атаки, Валентин Кастельянос дважды подряд опасно бил - сэйв и промах. И все-таки на 72-й минуте столичная команда разыграла мяч до верного, точку поставил Маттиа Дзакканьи - 1:0. Диего Коппола головой наносил почти голевой удар, но парировано. Педро со штрафного направил мяч мимо стенки и попал в штангу.

«Лацио» все же победил и поднялся на шестое место. Соперник делит 15-ю строчку, а зона вылета всего в трех очках.

Протокол игры  
Лацио1:0Верона
(1:0) Дзакканьи Маттиа72'  
Мандас ХристосПатрикРоманьоли Алессио  38'Казале Николо  50' 60' (Дзакканьи Маттиа ( 60'  90') Исаксен Густав 60' (Педро Родригес ( 60') Марушич АдамГендузи МаттеоКамада ДаитиАндерсон Фелипе 87' (Весино Матиас ( 87') Альберто Луис  71' 76' (Хюсай Эльсейд ( 76') Кастельянос Валентин 87' (Иммобиле Чиро ( 87')
Запасные: Катальди ДанилоПеллегрини ЛукаГонсалес ДиегоРовелла НиколоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон 78' (Бонаццоли Федерико ( 78') Маньяни ДжанджакомоКоппола Диего  86'Кабаль Хуан  74'Сердар СуатФолоруншо Майкл 87' (Анри Тома ( 87') Нослин Тейяни  90'Лазович Дарко 78' (Сентонз Фабьен ( 78') Митрович Стефан 60' (Дуда Ондрей ( 60'  71') Свидерски Кароль 60' (Суслов Томаш ( 60')
Запасные: Матеус ЧарлисДавидович ПавелКьеза МаттиаСилва ДаниэлПатане НиколаТавшан ЭлаисПерилли СимонеБелахяне РедаВинагре Рубен
27 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона

Новости по матчу

27 Апреля
11:22
«Лацио» - «Верона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:28
Бесплатный прогноз и ставка на матч Лацио – Верона чемпионата Италии – 27 апреля 2024
26 Апреля
18:18
Прогноз и ставка на точный счёт матча Лацио — Верона чемпионата Италии — 27 апреля 2024
04:56
«Рома» и «Лацио» нацелились на игрока «Ливерпуля»
22 Апреля
14:47
Лотито: «Будущее Иммобиле в «Лацио» решится в июне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Монца Монца
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Милан Милан
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Верона Верона
1
0
1.59 3.90 5.40
Видео
28.04.24 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
1.55 4.20 7.00
Видео
28.04.24 в 16:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
1.57 3.90 5.60
Видео
28.04.24 в 19:00
Наполи Наполи
Рома Рома
0.00 0.00 0.00
Видео
28.04.24 в 19:00
Аталанта Аталанта
Эмполи Эмполи
1.46 4.40 6.40
Видео
28.04.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
1.66 4.00 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
00:02 · Германия. Бундеслига
Азмун может на постоянной основе остаться в «Роме» слухи
27 Апреля
23:41 · Италия. Серия А
«Лацио» по делу переиграл «Верону», хотя забил только один гол
22:27 · Италия. Серия А
Пиоли: «У «Милана» сейчас непростой период»
20:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» с «Миланом» так и не открыли счёт 1
19:42 · Италия. Серия А
«Милан» потерял вратаря перед стартовым свистком в матче с «Ювентусом»
18:58 · Италия. Серия А
«Болонья» надеется сохранить Мотту на тренерском мостике
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» выступают против назначения Лопетеги
18:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» объявили составы на очный матч
18:02 · Италия. Серия А
«Лечче» не смог обыграть «Монцу», пропустив перед финальным свистком
14:13 · Италия. Серия А
«Милан» продвигается в переговорах по Лопетеги
13:34 · Италия. Кубок
Аллегри: Гасперини проделывает отличную работу с «Аталантой»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может усилиться защитником «Астон Виллы»
12:28 · Италия. Серия А
Ругани провёл переговоры с «Ювентусом»
11:58 · Италия. Серия А
Аллегри: «Влахович хочет выиграть «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем