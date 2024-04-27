«Лацио» по делу переиграл «Верону», хотя забил только один гол

В 34-м туре Серии А «Лацио» принимал «Верону» и имел ощутимый перевес во всех игровых компонентах. В середине первого тайма Луис Альберто вывел на убойную позицию Густава Исаксена, а тот промахнулся. Кароль Свидерски также не попал в створ, имея отличный момент.

После перерыва Луис Альберто стрельнул издали и едва не попал в рамку. Римляне еще сильнее начали давить, Педро сплоховал в завершающей стадии отличной атаки, Валентин Кастельянос дважды подряд опасно бил - сэйв и промах. И все-таки на 72-й минуте столичная команда разыграла мяч до верного, точку поставил Маттиа Дзакканьи - 1:0. Диего Коппола головой наносил почти голевой удар, но парировано. Педро со штрафного направил мяч мимо стенки и попал в штангу.

«Лацио» все же победил и поднялся на шестое место. Соперник делит 15-ю строчку, а зона вылета всего в трех очках.