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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «У «Милана» сейчас непростой период»

27 Апреля 2024 • 22:27 Комментировать
Ювентус
0:0
Милан

​Стефано Пиоли, главный тренер «Милана», высказался о матче 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом».

Напомним, встреча прошла в субботу в Турине и завершилась нулевой ничьей.

- У «Милана» сейчас непростой период. Мы можем играть лучше, нужно более остро отдавать последние передачи, нам пришлось пойти на жертвы, чтобы добиться этого результата. Я доволен выступлением игроков. В первом тайме «Милан» показал хороший футбол, потом «Ювентус» бросил в игру много атакующих игроков и прижал нас к воротам, но мы смогли выстоять, - цитирует специалиста Football Italia,

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды Пиоли 70 баллов. «Ювентус», набравший 65 очков, идёт на третьей строчке.


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