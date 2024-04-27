«Ювентус» с «Миланом» так и не открыли счёт

Центральный матч тура в Серии А состоялся в Турине, где «Ювентус» принимал «Милан». На первых минутах Душан Влахович здорово продрался к воротам, но пробил в кипера. У гостей после углового наносил удар Оливье Жиру и минимально не попал. И снова Влахович на острие, и вратарь парировал его удар на угловой.

После перерыва Филип Костич пробивал издали, в итоге Данило получил мяч и нанес удар, но лежащий голкипер выручил. Рубен Лофтус-Чик мог открывать счет, но все же не попал в пустой угол. Рафаэл Леау взял игру на себя и целил в дальний угол, но попал в спину защитника. В концовке штурм ворот гостей, Аркадиуш Милик, казалось, должен был забивать, но соперник на ленточке выручил.

«Милан» остается вторым с отрывом в пять очков от «Ювентуса». «Старую синьору» в этом туре может настичь «Болонья».