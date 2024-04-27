«Милан» потерял вратаря перед стартовым свистком в матче с «Ювентусом»

Голкипер «Милана» Майк Меньян получил травму, разминаясь перед игрой с «Ювентусом». Об этом сообщает Milan News.

По информации источника, у 28-летнего футболиста повреждение приводящей мышцы бедра. Вместо него в стартовом составе «Милана» вышел Марко Спортьелло.

В текущем сезоне Меньян провел 42 матча во всех турнирах, пропустил 52 гола и 15 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В эти минуты продолжается игра 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом». За всеми событиями поединка вы можете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.