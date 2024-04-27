«Болонья» надеется сохранить Мотту на тренерском мостике

«Болонья» проводит хороший сезон. На текущий момент команда занимает в турнирной таблице Серии А четвёртое место, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

Хорошие результаты «Болоньи» влекут за собой интерес топ-клубов к её тренеру – к Тьяго Мотте. Молодого специалиста слухи связывают с «Ювентусом» и другими статусными командами. При этом «Болонья» надеется сохранить Мотту у руля команды ближайшим летом. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Ближайший матч чемпионата Италии «Болонья» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Удинезе» на своём поле.