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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» надеется сохранить Мотту на тренерском мостике

27 Апреля 2024 • 18:58 Комментировать
Болонья
...
Удинезе
1 1.60 X 3.90 2 6.30
Через 20 ч. 18 мин.

«Болонья» проводит хороший сезон. На текущий момент команда занимает в турнирной таблице Серии А четвёртое место, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

Хорошие результаты «Болоньи» влекут за собой интерес топ-клубов к её тренеру – к Тьяго Мотте. Молодого специалиста слухи связывают с «Ювентусом» и другими статусными командами. При этом «Болонья» надеется сохранить Мотту у руля команды ближайшим летом. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Ближайший матч чемпионата Италии «Болонья» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Удинезе» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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БОЛОНЬЯ УДИНЕЗЕ
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