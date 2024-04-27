Фанаты «Милана» выступают против назначения Лопетеги

Поговаривают, что следующим тренером «Милана» может стать Хулен Лопетеги. В прессе писали о том, что «россонери» продвинулись в переговорах с бывшим рулевым мадридского «Реала».

На этом фоне фанаты «Милана» создали петицию, в которой выступают против назначения Лопетеги. Об этом рассказывает CentreGoals.

В настоящий момент должность главного тренера «Милана» занимает Стефано Пиоли. Сейчас команда располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

В субботу «Милан» проведёт матч Серии А против «Ювентуса». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.