«Ювентус» и «Милан» объявили составы на очный матч

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Ювентусом» и «Миланом».

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выбрал такой стартовый состав: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Костич, Камбьясо, Локателли, Рабио, Влахович, Йылдыз.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Меньян, Муса, Тиав, Габбия, Флоренци, Адли, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.