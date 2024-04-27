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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» не смог обыграть «Монцу», пропустив перед финальным свистком

27 Апреля 2024 • 18:02 Комментировать
Лечче
1:1
Монца
окончен

«Лечче» и «Монца» соперничали в 34-м туре чемпионата Италии. Хозяева поля набрали хорошую форму, но, несмотря на ряд побед, еще не гарантировали себе место в Серии А на новый сезон. Сегодня они были намного активнее противника, который по сути уже бросил всерьез играть. И если «Монца» лишь трижды угрожала воротам противника, то игроки «Лечче» били намного чаще. Тем не менее, супермоментов так и не было, нули на табло можно было бы считать закономерным результатом, не будь голевой атаки хозяев на 90-й минуте. Никола Крстович здорово поймал мяч на ногу и открыл счет из пределов штрафной. Казалось, победа в кармане, но пенальти за игру рукой, и Маттео Пессина с точки попал - 1:1.

«Лечче» закрепился на 13-м месте с отрывом в 8очков от зоны вылета. Противник - 11-й.

Протокол игры  
Лечче1:1Монца
(1:0) Крстович Никола 90'  
  90' Пессина Маттео (1:1)
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен 82' (Венути Лоренцо ( 82') Баскиротто ФедерикоПонграчич МаринГалло АнтониноУден Реми  25' 82' (Пьеротти Сантьяго ( 82') Блен АлексисРафья Хамза 61' (Гонсалес Хоан ( 61') Доргу Патрик 68' (Алмквист Понтус ( 68') Крстович Никола  71'Пикколи Роберто 60' (Сансоне Никола ( 60')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонТуба АхмедБранколлини ФедерикоБорбей Александру
Ди Грегорио МикелеБиринделли СамуэлеИццо Армандо  70' 81' (Д'Амброзио Данило ( 81') Мари ПаблоКирьякопулос ГеоргиосАкпа-Акпро Жан-Даниэль 69' (Гальярдини Роберто ( 69'  78') Бондо УорренКарбони Валентин 59' (Кольпани Андреа ( 59') Пессина МаттеоДзербин Алессио 68' (Мальдини Даниэль ( 68') Коломбо Лоренцо  15' 58' (Джурич Милан II ( 58')
Запасные: Феррарис АндреаСоррентино АлессандроПерейра Педру IIКальдирола ЛукаВиньято СамуэлеКапрари ДжанлукаГори СтефаноДонати Джулио
27 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Монца

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