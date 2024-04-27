«Лечче» не смог обыграть «Монцу», пропустив перед финальным свистком

«Лечче» и «Монца» соперничали в 34-м туре чемпионата Италии. Хозяева поля набрали хорошую форму, но, несмотря на ряд побед, еще не гарантировали себе место в Серии А на новый сезон. Сегодня они были намного активнее противника, который по сути уже бросил всерьез играть. И если «Монца» лишь трижды угрожала воротам противника, то игроки «Лечче» били намного чаще. Тем не менее, супермоментов так и не было, нули на табло можно было бы считать закономерным результатом, не будь голевой атаки хозяев на 90-й минуте. Никола Крстович здорово поймал мяч на ногу и открыл счет из пределов штрафной. Казалось, победа в кармане, но пенальти за игру рукой, и Маттео Пессина с точки попал - 1:1.

«Лечче» закрепился на 13-м месте с отрывом в 8очков от зоны вылета. Противник - 11-й.