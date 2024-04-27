«Милан» продвигается в переговорах по Лопетеги

Всё идёт к тому, что летом в «Милане» сменится главный тренер. Кандидатом номер один для «россонери» стал Хулен Лопетеги. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, последние контакты между клубом и специалистом были позитивными. Лопетеги считает «Милан» приоритетным вариантом, хотя английский «Вест Хэм» предлагает ему более высокую зарплату.

57-летний Лопетеги находится без клубной прописки с августа прошлого года после внезапного ухода из «Вулверхэмптона». В своё время этот специалист работал с рядом известных клубов, в частности с «Реалом».

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.