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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продвигается в переговорах по Лопетеги

27 Апреля 2024 • 14:13 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом в «Милане» сменится главный тренер. Кандидатом номер один для «россонери» стал Хулен Лопетеги. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, последние контакты между клубом и специалистом были позитивными. Лопетеги считает «Милан» приоритетным вариантом, хотя английский «Вест Хэм» предлагает ему более высокую зарплату.

57-летний Лопетеги находится без клубной прописки с августа прошлого года после внезапного ухода из «Вулверхэмптона». В своё время этот специалист работал с рядом известных клубов, в частности с «Реалом».

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Хулен Лопетеги
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