Ругани провёл переговоры с «Ювентусом»

«У нас есть уверенность в будущем. Уже была встреча с клубом, которая завершилась на хорошей ноте. Мы ждем квалификации «Ювентуса» в Лигу чемпионов, до этого момента клуб приостановил переговорный процесс. Но я уверен, что все будет хорошо», - цитирует агента Tuttomercatoweb.