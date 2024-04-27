Ругани провёл переговоры с «Ювентусом»

Агент Давиде Торчиа, который представляет интересы защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, высказался о переговорах со «старой синьорой» о новом трудовом соглашении.
«У нас есть уверенность в будущем. Уже была встреча с клубом, которая завершилась на хорошей ноте. Мы ждем квалификации «Ювентуса» в Лигу чемпионов, до этого момента клуб приостановил переговорный процесс. Но я уверен, что все будет хорошо», - цитирует агента Tuttomercatoweb.
Срок действующего контракта Даниэле с туринским грандом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Ругани провел 15 матчей и забил два мяча.
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