​Капелло: «Очень надеюсь, что следующий сезон Серии А будет интереснее»

Знаменитый Фабио Капелло прокомментировал победу миланского «Интера» в итальянском чемпионате - подопечные Симоне Индзаги досрочно завоевали чемпионский титул, и теперь Капелло надеется, что хотя бы в следующем сезоне интрига будет жить до конца. Год назад «Наполи» также выиграл титул досрочно, за несколько туров до конца сезона:

- Я хочу интриги. И для «Милана», и для интереса к чемпионату. Уже второй год подряд интрига живёт только в первом круге. Не должно быть так, что к февралю становится понятным, кто выиграет, и интерес к чемпионату гаснет, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.