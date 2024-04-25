​Дзола: «Йылдыз очень силён»

Бывший футболист итальянского «Наполи», а также английского «Челси», Джанфранко Дзола, прокомментировал выступления и потенциал турецкого вундеркинда туринского «Ювентуса» - Кенана Йылдыза. Дзола считает, что у молодого нападающего большая карьера впереди:

- Очень силён. Мне он очень нравится. Есть все качества для удачной карьеры. Он, на мой взгляд, особенно хорош в игре под нападающими. В любом случае, у «Ювентуса» появился большой талант, - цитирует слова Дзолы pianetamilan.it.

В настоящий момент туринский «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.