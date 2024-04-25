Дзола: «У Лофтус-Чика огромный потенциал»

Бывшая звезда английского «Челси» Джанфранко Дзола верит в потенциал Рубена Лофтуса-Чика в «Милане». Английский игрок перебрался в итальянский клуб летом прошлого года и уже ус пел показать, что деньги в него вложили не зря. Дзола уверен, что в будущем он будет приносить ещё больше пользы своему нынешнему клубу.

- Я вообще не сомневался в нём. Хорошо знаю его игровые качества. Дриблинг, обращение с мячом, трудолюбив в обороне, с огромным потенциалом. Я был готов поставить деньги в прошлом году на то, что у него всё получится. Даже не сомневался в этом, - цитирует слова Дзолы pianetamilan.it.