Судя по всему, по завершению сезона 2023/2024 в «Милане» сменится главный тренер. Если верить информации портала TodoFichajes, «россонери» работают над приглашением Антонио Конте. Миланцы вели переговоры с этим топ-тренером в последние недели, и стороны очень близки к тому, чтобы ударить по рукам.

Отмечается, что Конте интересуются и другие клубы, в частности итальянские «Наполи» и «Ювентус», но в «Милане» надеются на принятие именно их предложения.

Антонио Конте находится без тренерской работы уже больше года – в марте 2023-го известный специалист покинул английский «Тоттенхэм».