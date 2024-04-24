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Мората может вернуться в «Ювентус» - названа сумма возможного трансфера слухи

24 Апреля 2024 • 20:51 Комментировать

Нападающий Альваро Мората может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает TodoFichajes, мадридский «Атлетико» хочет продать Морату за 20 миллионов евро.

Семья Мораты хочет вернуться в Италию, и, если верить источнику, форвард может снова примерить на себе футболку «Ювентуса». В своё время Альваро провёл за «старую синьору» 185 официальных матчей, в которых забил 59 голов и отдал 39 результативных передач на партнёров.

Отметим, что действующий контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. В 44 матчах текущего сезона Мората забил 20 голов.

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