Нападающий Альваро Мората может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает TodoFichajes, мадридский «Атлетико» хочет продать Морату за 20 миллионов евро.

Семья Мораты хочет вернуться в Италию, и, если верить источнику, форвард может снова примерить на себе футболку «Ювентуса». В своё время Альваро провёл за «старую синьору» 185 официальных матчей, в которых забил 59 голов и отдал 39 результативных передач на партнёров.

Отметим, что действующий контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. В 44 матчах текущего сезона Мората забил 20 голов.