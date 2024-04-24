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Йевтич: У Кварацхелии есть всё для прогресса

24 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать
Наполи
...
Рома
28.04 19:00

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич высказался о будущем вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Напомним, грузинский игрок выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

«Не вижу преград, чтобы он перешел в другой топ-клуб уже в следующее трансферное окно. Хвича должен расти, у него все для этого есть», – приводит слова Йевтича Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, забил десять мячей и стал автором восьми ассистов.

Трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 80 миллионов евро.

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