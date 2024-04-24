Агент ответил на вопрос о будущем Миранчука из «Аталанты»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, ответил на вопрос о будущем игрока. По словам агента, всё будет зависеть от решения самого футболиста.

«Я ничего не комментирую, всё будет решать Лёша», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 32 официальных матчах «Аталанты» в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и одиннадцать голевых передач на партнёров.

Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 календарного года.