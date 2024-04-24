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Кьеза попросит «Ювентус» о трансфере при одном условии

24 Апреля 2024 • 17:55 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза находится в непростых отношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Если специалист останется у руля команды по завершению сезона 2023/2024, то Кьеза попросит клуб о своём трансфере. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Если же Аллегри уйдёт, то у «Ювентуса» повысятся шансы на продление контракта с Кьезой. Поскольку действующее соглашение 26-летнего игрока рассчитано до середины 2025 года, «старая синьора» выставит Федерико на трансфер, если не договорится о новом договоре. Туринцы не хотят допустить ситуации, при которой Кьеза уйдёт через год бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза ещё теги

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