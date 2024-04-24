Галтье может возглавить топ-команду Серии А

Известный тренер Кристоф Галтье может вернуться в Европу ближайшим летом. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, 57-летний специалист находится на радаре «Милана». Поговаривают, что «россонери» планируют по завершению сезона расстаться со Стефано Пиоли.

Галтье известен главным образом по работе с «ПСЖ» в сезоне 2022/2023. В октябре опытный специалист принял катарский «Аль-Духаиль».

«Милан» сейчас занимает второе место в турнирной таблице. В понедельник «россонери» проиграли дерби «Интеру» (1:2), в результате чего «нерадзурри» досрочно оформили титул чемпиона Италии.