Себальос летом может уйти в топ-клуб Серии А

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от Diario AS, в услугах испанского хавбека заинтересован «Милан».

Сообщается, что «россонери» хотят арендовать футболиста на следующий сезон с последующим правом выкупа. 27-летний Себальос всерьёз рассматривает возможность покинуть «Реал» грядущим летом, так как недоволен количеством игровой практики.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Себальос провёл всего 14 матчей, где отметился одной результативной передачей. Полузащитник мог уйти прошлым летом на правах свободного агента, но в итоге остался в «Реале» и продлил контракт.