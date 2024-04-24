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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен находится в шаге от перехода в «ПСЖ»

24 Апреля 2024 • 14:23 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен в летнее трансферное окно перейдёт в «ПСЖ». Об этом рапортует итальянское издание II Mattino.

Источник утверждает, что нигерийский нападающий находится в шаге от трансфера во французский клуб. Известно, что «Наполи» ждёт официального предложения от «ПСЖ» в размере около 120 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Осимхен не продолжит карьеру в Саудовской Аравии, хотя предложение от одного из клубов «Наполи» поступало.

Этой зимой Осимхен объявил, что не будет продлевать контракт с «Наполи», который истекает в 2026 году. На данный момент, его трансферная стоимость оценивает в 110 миллионов евро, а такую сумму за игрока может заплатить только «ПСЖ» или клубы Саудовской Аравии.  

Назван лидер в гонке за Осимхеном

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