Алексей Миранчук заинтересовал два клуба - известны их названия

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщают журналисты Calciomercato.

Как информирует источник, в подписании хавбека заинтересованы «Фиорентина» и «Торино». Текущая рыночная стоимость Алексея оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел 21 встречу за бергамасков, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Миранчуком и «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года.