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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук заинтересовал два клуба - известны их названия

24 Апреля 2024 • 10:58 Комментировать

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщают журналисты Calciomercato.

Как информирует источник, в подписании хавбека заинтересованы «Фиорентина» и «Торино». Текущая рыночная стоимость Алексея оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел 21 встречу за бергамасков, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Миранчуком и «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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