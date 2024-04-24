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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис высказался о переговорах с «Интером»

24 Апреля 2024 • 07:44 Комментировать

Фланговый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис поделился мыслями о возможном подписании нового трудового договора с итальянским грандом.

«Пока мы не работали по этому вопросу, ведь все мысли были о скудетто. Впереди меня ждет Евро-2024. Никогда не знаешь, как все будет, но жду успешного завершения переговоров. Жду возобновления этого процесса в ближайшее время», - передает слова Дюмфриса Ziggo Sport Totaal.

Напомним, что нидерландский защитник выступает за миланский коллектив с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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