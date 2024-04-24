Дюмфрис высказался о переговорах с «Интером»

Фланговый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис поделился мыслями о возможном подписании нового трудового договора с итальянским грандом.
«Пока мы не работали по этому вопросу, ведь все мысли были о скудетто. Впереди меня ждет Евро-2024. Никогда не знаешь, как все будет, но жду успешного завершения переговоров. Жду возобновления этого процесса в ближайшее время», - передает слова Дюмфриса Ziggo Sport Totaal.
Напомним, что нидерландский защитник выступает за миланский коллектив с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.
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