Дюмфрис высказался о переговорах с «Интером»

«Пока мы не работали по этому вопросу, ведь все мысли были о скудетто. Впереди меня ждет Евро-2024. Никогда не знаешь, как все будет, но жду успешного завершения переговоров. Жду возобновления этого процесса в ближайшее время», - передает слова Дюмфриса Ziggo Sport Totaal.