Аллегри признался, что предвидел спад «Ювентуса» во второй половине сезона

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о трудностях команды в чемпионате.

«Бьянконери» не хватило на всю дистанцию Серии А: в 12 матчах с конца января туринцы одержали всего две победы. Сейчас «Ювентус» занимает третью строчку с 64 очками, уступая «Милану» (69) и уже гарантировавшему чемпионство «Интеру» (86). Более того, совсем близко подобралась «Болонья» (62).

«Ювентус» будут критиковать всегда, но мы виноваты сами – в первой половине сезона мы превзошли все ожидания, и в тот момент все думали, что мы сможем побороться с «Интером». Я опасался возможного спада во второй половине. У нас было преимущество над конкурентами, но в какой-то момент мы просто опустили руки», – высказался о сезоне Аллегри в интервью Sport Mediaset после выхода в финал Кубка Италии.