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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» намерен в ближайшее время согласовать трансфер нового форварда

24 Апреля 2024 • 02:38 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

«Милан» планирует как можно скорее решить вопрос замены уходящему Оливье Жиру.

37-летний француз покинет ряды «россонери» и перейдёт в «Лос-Анджелес» на правах свободного агента, о чём сообщили достоверные источники. Как известно, в качестве одного из приоритетных вариантов замены Жиру был обозначен Джошуа Зиркзее, выступающий за «Болонью».

По информации GIFN, руководство «Милана» рассчитывает уже в ближайшее время достичь договорённости с «Болоньей» по условиям трансфера нидерландца. Стремление поскорее согласовать сделку связано с повышенным интересом к 22-летнему игроку со стороны клубов АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джошуа Зиркзее в 40 млн евро. В активе футболиста 11 голов и 5 ассистов в 31 матче текущего розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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