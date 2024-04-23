«Рома» готовит предложение для Дибалы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала в скором времени получит предложение по новому контракту.

По последним слухам, аргентинец может перебраться в «Барселону». «Рома» не хочет терять игрока, поэтому приготовила для него новый трудовой договор, докладывает журналист Николо Скира в своём обновлённом отчёте. Как и предполагалось ранее, руководство римлян намерено убрать из соглашения 30-летнего форварда пункт, позволяющий иностранным клубам выкупить его всего за 12 млн евро.

Пауло Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. Текущий контракт футболиста с «волками» истекает по окончании следующего сезона.