Маркус Тюрам обратился к Анри

Вечером понедельника миланский «Интер» обыграл в дерби «Милан» (2:1) и стал недосягаем для второго места Серии А, оформив чемпионство. Маркус Тюрам, форвард «нерадзурри» обратился к легендарному в прошлом игроку «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

«Я хотел бы поблагодарить Тьерри Анри за все советы, которые он мне дал, и я надеюсь, что это только начало», - говорит Тюрам для CBS Sport.

Нападающий подтвердил, что общался с Анри больше, чем со своим отцом.

«Он как мой лучший дядя. Он мой дядя, который рядом со мной и в хорошие, и в плохие моменты. Он всегда говорит мне правду, и сегодня я хотел бы найти время, чтобы поблагодарить его, что если я здесь, то это из-за него», - говорит Тюрам.

Напомним, что Маркус Тюрам перебрался в «Интер» летом 2023 года. Последним его клубом до переезда в Италию была гладбахская «Боруссия». Маркус является сыном Лилиана Тюрама, бывшего коллеги Анри по сборной Франции.

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