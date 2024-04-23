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Влахович: «Я не Неймар, не Азар и не Месси»

23 Апреля 2024 • 18:20 Комментировать
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович высказался о своих игровых качествах.

«Я не Неймар, не Азар и не Месси. Это ребята, на которых смотришь и говоришь себе: «Ух ты, какой игрок!» Моим преимуществом будет скорее статистика, а точнее – голы. Каким бы ни был стиль, нападающий играет основополагающую роль в команде. Если нападающий играет хорошо, команда играет хорошо.

Футбол очень изменился. Люди говорят, что футбол стал более физическим. Но они не понимают, что именно из-за физических игроков твоя техника должна быть на высоте, ведь у тебя стало меньше времени и пространства для своих действий», - сказал Влахович L’Equipe.

Влахович назвал нападающих, которыми восхищался в детстве

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси Эден Азар Неймар Душан Влахович ещё теги

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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Сегодня, 23 Апреля
18:20 · Италия. Серия А
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