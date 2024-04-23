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Влахович назвал нападающих, которыми восхищался в детстве

23 Апреля 2024 • 18:15 Комментировать

Игрок «Ювентуса» Душан Влахович назвал футболистов, которыми он восхищался в детстве.

«Конечно, это Криштиану Роналду, за которым я следил, когда в «Манчестер Юнайтед» он был фланговым нападающим. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы. Думаю, он один из лучших в истории.

Также мне нравились Златан Ибрагимович, Фернандо Торрес во времена в «Ливерпуле», когда у него были слегка длинные волосы. И Карим Бензема – игрок, которого я просто обожаю», - сказал Влахович L’Equipe.

В сезоне 2023/2024 Душан Влахович провёл 31 матч, в которых забил 17 голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Фернандо Торрес Карим Бензема Златан Ибрагимович Душан Влахович ещё теги
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